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Суд в Калининграде арестовал предполагаемого диверсанта с гражданством Германии

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Гражданин Германии подозревается в перевозке взрывчатого вещества через границу, он взят под стражу, сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

В Центральный районный суд Калининграда обратился следователь с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Германии Николая Гайдука, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ.

По версии следствия, 15 октября Гайдук пересек российско-польскую границу на автомобиле в пункте пропуска "Мамоново" (Гжехотки). В его транспортном средстве была найдена пластиковая бутылка, содержащая диэтиленгликольдинитрат массой около 0,5 кг, эта жидкость является взрывчатым веществом.

"В обоснование заявленного ходатайства следователь указал, что Гайдук подозревается в совершении тяжкого преступления против общественной безопасности, за которое предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Кроме того, регистрации и постоянного места жительства на территории Калининградской области он не имеет, является гражданином иностранного государства и может скрыться от органов следствия", - говорится в пресс-релизе.

Подозреваемый и его защитник не возражали против ареста фигуранта.

Постановлением Центрального районного суда в отношении Гайдука избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 16 декабря 2024 года.

Как сообщалось, в среду ФСБ России заявило, что в Калининградской области задержан гражданин ФРГ Николай Гайдук, въехавший в Россию из Польши с целью организации диверсий на объектах энергетики.

В марте 2024 года задержанный при помощи самодельного взрывного устройства совершил диверсию на газораспределительной станции низкого давления в Калининграде.

"Установлено, что задание на совершение подрыва и компоненты СВУ Гайдук получил от имеющего вид на жительство в Германии гражданина Украины Жорова Александра Анатольевича, 1967 года рождения, также проживающего в Гамбурге", - сообщили в ФСБ. .

Следственным подразделением ФСБ в отношении Гайдука возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт"), ч. 1.1 ст. 226.1 ("Контрабанда взрывчатых веществ") УК РФ. "В настоящее время проводятся мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, оказывавших содействие Гайдуку в осуществлении противоправной деятельности", - добавили в спецслужбе.

Калининград ФСБ Германия Польша Украина
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