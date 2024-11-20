ФСБ сообщила об аресте гражданина ФРГ, причастного к организации диверсий в РФ

Он причастен к подрыву газораспределительной станции в Калининграде в минувшем марте

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - ФСБ заявила о задержании гражданина ФРГ Николая Гайдука, въехавшего в Россию из Польши с целью организации диверсий на объектах энергетики.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена преступная деятельность гражданина Германии Гайдука Николая Викторовича, 1967 года рождения, (...) причастного к подрыву в марте 2024 года с использованием самодельного взрывного устройства трубы газораспределительной станции низкого давления в Калининграде", - сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Там заявили, что Гайдук "задержан при очередном въезде на территорию Калининградской области из Республики Польша для организации диверсионной деятельности на объектах энергетики".

По решению суда иностранец отправлен под арест.

По данным ФСБ, в результате досмотра автомобиля Ford Focus Гайдука изъято 0,5 л жидкого взрывчатого вещества.

"Установлено, что задание на совершение подрыва и компоненты СВУ Гайдук получил от имеющего вид на жительство в Германии гражданина Украины Жорова Александра Анатольевича, 1967 года рождения, также проживающего в Гамбурге", - сообщили в ЦОС.

Следственным подразделением ФСБ в отношении Гайдука возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт"), ч. 1.1 ст. 226.1 ("Контрабанда взрывчатых веществ") УК РФ. "В настоящее время проводятся мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, оказывавших содействие Гайдуку в осуществлении противоправной деятельности", - добавили в спецслужбе.