Мишустин заявил о необходимости масштабировать применение системы "ЭРА-ГЛОНАСС"

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин считает необходимым масштабировать применение системы "ЭРА-ГЛОНАСС" на разные виды транспорта и другие сферы.

Мишустин в среду посетил международный форум и выставку "Транспорт России" в московском Гостином дворе. На стенде АО "ГЛОНАСС" ему рассказали о результатах первого кросс-отраслевого применения госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС".

"Очень важно иметь свой суверенитет в таких отраслях, как навигация. Поэтому, конечно, "ЭРА-ГЛОНАСС", как сначала точечное решение, должна масштабироваться на другие виды как транспорта, так и возможность навигации для всех возможных вариантов применения в народном хозяйстве", - сказал Мишустин.

По его словам, важно также посмотреть на интеграцию всех госпрограмм, федеральных и национальных проектов, так или иначе связанных с использованием навигационных систем, например, таких как нацпроект "Экономика данных".