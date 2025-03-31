АО "ГЛОНАСС" за два года утроило выручку

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, занимавшийся ранее в Минтрансе внедрением навигации на базе группировки ГЛОНАСС, сообщил об увеличении выручки компании-оператора АО "ГЛОНАСС" в три раза за последние два года.

"За последние два года нам удалось обеспечить рост выручки компании АО "ГЛОНАСС" в три раза", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он также сообщил, что на посту главы "Роскосмоса" планирует решать задачи по коммерциализации космоса и привлечении в него частных инвесторов.

АО "ГЛОНАСС" является оператором системы "Эра-Глонасс". По данным сайта компании, к системе уже подключены более 12 млн объектов. У нее более 30 тыс. корпоративных клиентов, с ней сопряжены более 1 тыс. информационных федеральных и региональных систем.

Развитием проекта ГЛОНАСС занимаются "Роскосмос", АО "Решетнёв" и холдинг "Российские космические системы".