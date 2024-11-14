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Госдума приняла во II чтении проект бюджета РФ на 2025-2027 годы

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла во втором чтении проект федерального бюджета РФ на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг.

Законопроект (№ 727320-8) был внесен в парламент правительством 30 сентября и принят в первом чтении 24 октября.

Основные параметры

Доходы: в 2025 г. - 40 трлн 296,1 млрд руб. (18,8% ВВП), в 2026 г. - 41 трлн 840,9 млрд руб. (18,1% ВВП) и в 2027 г. - 43 трлн 154,2 млрд руб. (17,4% ВВП).

Прогнозируемый объем нефтегазовых доходов в 2025 г. - 10 трлн 936,4 млрд руб. (5,1% ВВП), в 2026 г. - 10 трлн 564,3 млрд руб. (4,6% ВВП), в 2027 г. - 9 трлн 766,1 млрд руб. (3,9% ВВП); ненефтегазовых доходов в 2025 г. - 29 трлн 359,7 млрд руб. (13,7% ВВП), в 2026 г. - 31 трлн 276,6 млрд руб. (13,6% ВВП), в 2027 г. - 33 трлн 388,1 млрд руб. (13,4% ВВП).

Расходы: в 2025 г. - 41 трлн 469,5 млрд руб. (19,3% ВВП), в 2026 г. - 44 трлн 022,2 млрд руб. (19,1% ВВП), в 2027 г. - 45 трлн 915,6 млрд руб. (18,5% ВВП).

Дефицит федерального бюджета: в 2025 г. - 1 трлн 173,4 млрд руб., в 2026 г. - 2 трлн 181,2 млрд руб., в 2027 г. - 2 трлн 761,4 млрд руб.

Объем ВВП: в 2025 г. - 214 трлн 575 млрд руб. (рост на 2,5%), в 2026 г. - 230 трлн 568 млрд руб. (рост на 2,6%), в 2027 г. - 248 трлн 313 млрд руб. (рост на 2,8%).

Верхний предел государственного внутреннего долга: на 01.01.26 г. - 29 трлн 385,6 млрд руб., на 01.01.27 г. - 34 трлн 046,2 млрд руб., на 01.01.28 г. - 39 трлн 004,8 млрд руб.

Верхний предел государственного внешнего долга: на 01.01.26 г. - $61,1 млрд (55,5 млрд евро), на 01.01.27 г. - $59,2 млрд (53,4 млрд евро), на 01.01.28 г. - $56,5 млрд (50,9 млрд евро).

Уровень инфляции: в 2025 г. - 4,5%, в 2026 и 2027 годах - 4%.

Объем ФНБ (прогноз, на начало года): в 2025 г. - 11 трлн 055 млрд руб. (5,2% ВВП); в 2026 г. - 12 трлн 883,5 млрд руб. (5,6% ВВП); в 2027 г. - 14 трлн 927,1 млрд руб. (6% ВВП).

Поправки ко второму чтению

В принятых депутатами правительственных поправках вводятся ограничения на рыночные заимствования регионов. Так, если регион претендует на реструктуризацию бюджетных кредитов, долг региона по государственным ценным бумагам и коммерческим кредитам не должен превышать 25% от общего объема доходов его бюджета в период с 2025 по 2039 гг. Уточняются параметры реструктуризации бюджетных кредитов. В частности, предлагается обязать регионы ограничить объем дефицита регионального бюджета на уровне не более 10% от доходов (без учета безвозмездных поступлений).

Меняются параметры предоставления бюджетных кредитов. В рамках первого чтения предполагалось, что Казначейство может предоставить бюджетам регионов кредиты из временно свободных средств федерального бюджета. В 2025 г. - до 250 млрд руб., а в 2026 и 2027 гг. - до 150 млрд рублей ежегодно. Эти средства предназначены для финансирования инфраструктурных проектов. В рамках второго чтения уточняется, что в финансирование составит в 2025-2027 гг. в объеме до 250 млрд. рублей ежегодно.

Региональные власти в 2025 г. смогут отказаться от привлечения банков для выплат пенсий военнослужащим, следует также из поправок. В принятом в первом чтении проекте трехлетнего бюджета говорилась, что ПАО "Сбербанк России" и другие банки, отобранные правительством, являются агентами кабмина в вопросе выплат пенсии, пособия и компенсации военным пенсионерам и членам их семей. В одобренных ко второму чтению поправках говорится, что федеральные органы исполнительной власти или федеральные государственные органы, осуществляющие пенсионное обеспечение военнослужащих самостоятельно в порядке, установленном правительством РФ, выбирают банки, определенные кабмином, а также принимают решения об отсутствии необходимости привлечения агентов правительства.

РФ также планирует выделить в 2025 году 500 млн рублей на инвестиционные проекты в Африке. Речь идет о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных по подразделу "Международные отношения и международное сотрудничество" на предоставление субсидий организациям, определяемым правительством РФ, на финансирование реализации инвестиционных проектов в странах Африки на основании решений кабмина. В начале месяца глава Минприроды Александр Козлов, выступая на Форуме "Россия - Африка", заявил, что Москва предлагает африканским государствам сырьевое сотрудничество в области недропользования.

Предусматривается субсидия акционерному обществу "ДОМ.РФ" для возмещения затрат специализированным обществам проектного финансирования на выплату процентов по облигациям, которые используются для финансирования покупки сельскохозяйственной техники и оборудования через лизинг. Суммы субсидий составят: в 2025 году - 1,9 млрд руб., в 2026 году - 4,1 млрд руб., в 2027 году - 5,4 млрд руб.

Уточняется, что объемы финансирования национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" могут быть увеличены в случае принятия правительством РФ решения о включении в федеральный проект "Технологии" мероприятий по поддержке технологических компаний, в том числе малых технологических компаний, и их финансировании за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".

Госдума
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