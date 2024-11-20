Поиск

Мирная жительница ранена после атаки БПЛА в Белгородской области

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинских беспилотников на населенные пункты в регионе, в результате пострадала женщина.

"Два населенных пункта атакованы дронами ВСУ. Ранен мирный житель", - написал он в своем телеграм-канале в среду вечером.

По его словам, мирная жительница пострадала в результате детонации FPV-дрона после удара о дорожное полотно в селе Красная Нива Белгородского района. Ей оказали медицинскую помощь.

Кроме того, дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль в селе Борисовка, он получил повреждения, добавил Гладков. Также взрывная волна повредила остекление коммерческого объекта.

Белгородская область Красная Нива беспилотник пострадавшая
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава приграничного Суджанского района Курской области сообщил об уходе с поста

Что произошло за день: среда, 20 ноября

Таможенная подкомиссия рассмотрит введение льгот на импорт картофеля, моркови, яблок

В России огурцы с 12 по 18 ноября подорожали на 11,3%

Законодателям предложили узаконить компенсации за овербукинг на авиарейсах

Законодателям предложили узаконить компенсации за овербукинг на авиарейсах
Военная операция на Украине

Bloomberg сообщил о первых ударах по России британскими ракетами

Законопроект об извещении о ДТП через сайты страховщиков по ОСАГО принят в I чтении

Суд в Калининграде арестовал предполагаемого диверсанта с гражданством Германии

Минфин предлагает обнулить НДС на все ветеринарные услуги

Минфин предлагает обнулить НДС на все ветеринарные услуги

Прокуратура Москвы предупредила о похищающих наличные лженалоговиках

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });