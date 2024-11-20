Мирная жительница ранена после атаки БПЛА в Белгородской области

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинских беспилотников на населенные пункты в регионе, в результате пострадала женщина.

"Два населенных пункта атакованы дронами ВСУ. Ранен мирный житель", - написал он в своем телеграм-канале в среду вечером.

По его словам, мирная жительница пострадала в результате детонации FPV-дрона после удара о дорожное полотно в селе Красная Нива Белгородского района. Ей оказали медицинскую помощь.

Кроме того, дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль в селе Борисовка, он получил повреждения, добавил Гладков. Также взрывная волна повредила остекление коммерческого объекта.