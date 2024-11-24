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В Белгороде сбитый беспилотник повредил частное домовладение

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Средства ПВО уничтожили несколько дронов над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в воскресенье.

"По предварительной информации, никто не пострадал. В Белгороде в результате падения обломков беспилотника пробита кровля веранды частного домовладения. В посёлке Северный повреждена кровля частного дома", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Ранее в воскресенье губернатор Белгородской области сообщил, что в селе Грузское Борисовского района в результате сброса взрывных устройств с дронов был ранен боец самообороны.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Белгород Вячеслав Гладков
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