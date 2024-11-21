ФНС в 2023 году начислила 114 млрд рублей налогов на доходы по вкладам

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба начислила 114 млрд рублей налогов на доходы физлиц по вкладам за 2023 год, сообщил РБК глава ведомства Даниил Егоров.

Он отметил, что сейчас не рассматривается донастройка этого налога, в том числе передача функций налоговых агентов банкам.

"Сейчас не обсуждается. Но дискуссия была в момент, когда вводился налог на доходы по депозитам. Мы общались с банковским сообществом на предмет того, насколько они готовы к такому расчету, к агрегации данных. И было принято решение, что налоговая информационная система готова лучше, чем банковская, к такому расчету. Поэтому на нас это и возложили", - сказал он в интервью.

Физлица начали платить налог на процентный доход по банковским вкладам с 2024 года (хотя налог и действует с 2021 года, но срок его применения постоянно сдвигался). Если доход по всем депозитам гражданина превысил 150 тысяч рублей, необходимо уплатить НДФЛ по ставке 13% с этого превышения. Однако если общие доходы гражданина (зарплата, дивиденды, проценты по вкладам и другие) превысили 5 млн рублей за год, то ставка повышается до 15%. Минфин предлагал эту сумму снизить до 2,4 млн рублей (до этого порога будет применяться ставка 13%).