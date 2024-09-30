Минфин в 2,4 раза повысил оценку доходов бюджета от налога на вклады в 2025-2026 гг.

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ в 2,4 раза повысил оценку доходов федерального бюджета от налога на вклады - до 251,5 млрд рублей в 2025 году и 262,1 млрд рублей в 2026 году, следует из проекта федерального бюджета на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг., внесенного правительством в Госдуму в понедельник.

В действующем бюджете на трехлетку оценка поступлений от налога на вклады физлиц существенно ниже - 104 млрд рублей в 2025 году и 107 млрд рублей - в 2026 году.

В 2027 году, согласно проектировкам бюджета, власти рассчитывают получить 173,3 млрд рублей.

В 2024 году Минфин запланировал в бюджете 108 млрд рублей доходов в виде процентов, полученным по вкладам. Это дебютный год для этого налога: в 2024 г. вкладчикам впервые начислили налог с доходов в виде процентов в части превышения депозитами произведения 1 млн рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России из действовавших по состоянию на первое число каждого месяца в течение календарного года (в 2023 году это 15%, и, таким образом, необлагаемый доход по всем вкладам гражданина - 150 тыс. рублей).

В 2024 году ЦБ уже дважды повышал ключевую ставку в борьбе с инфляцией и высокими инфляционными ожиданиями, сейчас ее значение составляет 19%.