Масштабная выставка к 80-летию Победы пройдет в Историческом музее в 2025 году

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Государственный исторический музей в 2025 году представит масштабную выставку к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, выставку коллекции ювелирных украшений из собрания музея, а также более 400 шедевров из дворцового собрания музея-заповедника "Царское Село", в том числе из Янтарной комнаты, сообщил гендиректор ГИМ Алексей Левыкин.

Во время презентации выставочных планов на 2025 год в Минкультуры РФ в четверг Левыкин сообщил, что всего в следующем году ГИМ намерен провести 18 выставочных проектов в Москве и регионах России.

Флагманским проектом станет выставка о Великой Отечественной войне "Во имя жизни. Великая Отечественная Война: документы и артефакты", которая откроется в апреле. В рамках выставки будет представлено более 500 экспонатов, среди которых уникальные исторические документы из фондов Госархива, ГИМ и Центрального архива Минобороны России, благодаря которым посетители узнают о важнейших решениях органов военного и государственного управления СССР в 1941-1945 гг., а также о конкретных примерах героизма и подвигах советского народа на фронте и в тылу.

Также в следующем году Исторический музей впервые раскроет главную сокровищницу своих фондов - Особую кладовую ГИМ. На выставке "Драгоценные украшения в России XVII - начала XX вв." музей покажет около 800 ювелирных изделий из своего собрания, которые расскажут о развитии ювелирного искусства в России, совершенствовании техник обработки драгоценных камней и металлов и мастерства отечественных ювелиров, признанных во всем мире, а также продемонстрируют, как вслед за модой и сменой эпох менялись вкусы на украшения.

В рамках цикла "Сокровища императорских резиденций" состоится совместная с музеем-заповедником "Царское Село" выставка, на которой будет представлено более 400 шедевров из дворцового собрания, в том числе драгоценные предметы из Янтарной комнаты, редчайшие коллекции фарфора и стекла, живопись, личные вещи императорской семьи, а также раритеты из знаменитого ювелирного Нарышкинского клада.

В сентябре 2025 года начнет работу выставка "Николай I. Последний рыцарь империи", посвященная 200-летию вступления монарха на престол. Проект освещает не только государственную деятельность императора Николая I, его внешнюю политику, но и жизнь общества, императорского двора и царской семьи в период его правления.

Ряд выставочных проектов откроется в филиале Исторического музея в Туле. Так, к празднованию 80-летия Победы стартует выставка "Хранить вечно" о событиях Великой Отечественной войны и ее героях. Отдельный раздел экспозиции будет посвящен обороне города-героя Тулы. Летом гости филиала смогут увидеть уникальные реликвии из ризницы Новодевичьего монастыря, которые впервые представят за пределами Москвы.