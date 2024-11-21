Поиск

Масштабная выставка к 80-летию Победы пройдет в Историческом музее в 2025 году

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Государственный исторический музей в 2025 году представит масштабную выставку к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, выставку коллекции ювелирных украшений из собрания музея, а также более 400 шедевров из дворцового собрания музея-заповедника "Царское Село", в том числе из Янтарной комнаты, сообщил гендиректор ГИМ Алексей Левыкин.

Во время презентации выставочных планов на 2025 год в Минкультуры РФ в четверг Левыкин сообщил, что всего в следующем году ГИМ намерен провести 18 выставочных проектов в Москве и регионах России.

Флагманским проектом станет выставка о Великой Отечественной войне "Во имя жизни. Великая Отечественная Война: документы и артефакты", которая откроется в апреле. В рамках выставки будет представлено более 500 экспонатов, среди которых уникальные исторические документы из фондов Госархива, ГИМ и Центрального архива Минобороны России, благодаря которым посетители узнают о важнейших решениях органов военного и государственного управления СССР в 1941-1945 гг., а также о конкретных примерах героизма и подвигах советского народа на фронте и в тылу.

Также в следующем году Исторический музей впервые раскроет главную сокровищницу своих фондов - Особую кладовую ГИМ. На выставке "Драгоценные украшения в России XVII - начала XX вв." музей покажет около 800 ювелирных изделий из своего собрания, которые расскажут о развитии ювелирного искусства в России, совершенствовании техник обработки драгоценных камней и металлов и мастерства отечественных ювелиров, признанных во всем мире, а также продемонстрируют, как вслед за модой и сменой эпох менялись вкусы на украшения.

В рамках цикла "Сокровища императорских резиденций" состоится совместная с музеем-заповедником "Царское Село" выставка, на которой будет представлено более 400 шедевров из дворцового собрания, в том числе драгоценные предметы из Янтарной комнаты, редчайшие коллекции фарфора и стекла, живопись, личные вещи императорской семьи, а также раритеты из знаменитого ювелирного Нарышкинского клада.

В сентябре 2025 года начнет работу выставка "Николай I. Последний рыцарь империи", посвященная 200-летию вступления монарха на престол. Проект освещает не только государственную деятельность императора Николая I, его внешнюю политику, но и жизнь общества, императорского двора и царской семьи в период его правления.

Ряд выставочных проектов откроется в филиале Исторического музея в Туле. Так, к празднованию 80-летия Победы стартует выставка "Хранить вечно" о событиях Великой Отечественной войны и ее героях. Отдельный раздел экспозиции будет посвящен обороне города-героя Тулы. Летом гости филиала смогут увидеть уникальные реликвии из ризницы Новодевичьего монастыря, которые впервые представят за пределами Москвы.

ГИМ Государственный исторический музей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ущерб экологии от разливов нефти в НАО в 2024 году превысил 1,5 млрд рублей

Ущерб экологии от разливов нефти в НАО в 2024 году превысил 1,5 млрд рублей

В Минфине заявили о заинтересованности России в восстановлении алмазной отрасли

Военная операция на Украине

Российские военные за сутки сбили две крылатые ракеты Storm Shadow

Военная операция на Украине

Российские подразделения взяли под контроль населенный пункт Дальнее в ДНР

Первый полет импортозамещенного МС-21 ожидается в марте-апреле 2025 года

Первый полет импортозамещенного МС-21 ожидается в марте-апреле 2025 года

Шалаш Ленина сгорел в Петербурге

Гендиректора трех компаний получили сроки за хищение в рамках гособоронзаказа

Гендиректора трех компаний получили сроки за хищение в рамках гособоронзаказа

ФАС возбудила дело в отношении волгоградского "Каустика" из-за цен на соляную кислоту

Аэропорт Волгограда возобновил работу

Аэропорт Волгограда временно не обслуживает рейсы

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });