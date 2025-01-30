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Государственный Исторический музей 9 февраля вдвое снизит цену билетов

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Государственный Исторический музей 9 февраля можно будет посетить со скидкой 50% в честь дня рождения музея, сообщили в пресс-службе ГИМ.

"9 февраля 2025 года Государственный Исторический музей отмечает день рождения - 153 года со дня основания. В честь этой памятной даты посетители смогут увидеть постоянную экспозицию музея со скидкой 50%", - сообщили в пресс-службе.

Акция также распространяется на посещение Покровского собора и Музея Отечественной войны 1812 года. На временные выставки скидка не распространяется.

Как отметил генеральный директор Исторического музея Алексей Левыкин, "в стенах музея на Красной площади представлена вся многовековая история нашего государства". "В первые годы после открытия коллекция музея состояла из нескольких десятков тысяч предметов, а сейчас в собрании более пяти миллионов единиц хранения. Музейный комплекс развивается, прирастая новыми филиалами в Москве и за ее пределами. Из года в год мы наблюдаем все больше посетителей на экспозициях и выставках, что говорит и о росте популярности Исторического музея, и о возросшем интересе к истории нашей страны", - добавил он.

9 февраля главное здание Исторического музея, здание выставочного комплекса, Музей Отечественной войны 1812 года и Покровский собор будут работать до 21:00.

Алексей Левыкин ГИМ Красная площадь Покровский собор Москва
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