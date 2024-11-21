Поиск

Россия и Белоруссия разрабатывают четыре совместные космические программы

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия обсудили развитие сотрудничества в космической отрасли, идет разработка четырех совместных проектов, сообщили в "Роскосмосе" в четверг.

В госкорпорации отметили, что 20-21 ноября в Национальной академии наук Белоруссии состоялось заседание рабочей группы по подготовке перспективных программ Союзного государства и развитию сотрудничества в космической сфере.

"На заседании были рассмотрены перспективные совместные предложения о разработке четырех программ Союзного государства и трех перспективных проектов Союзного государства в данной сфере, обсужден план работы рабочей группы на 2025 год, рассмотрены аспекты организации и сроках подготовки девятого белорусского космического конгресса", - говорится в сообщении.

В "Роскосмосе" сообщили, что на заседании были обсуждены итоги выполнения работ и способы внедрения на предприятиях России и Белоруссии результатов, полученных в рамках завершенных совместных программ "Технология-СГ" и "Интеграция-СГ", а также ход выполнения программы "Комплекс-СГ".

РФ Белоруссия Роскосмос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"АЛРОСА" на фоне кризиса на рынке планирует оптимизировать часть персонала

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс" стартовала с Байконура

РКН запретил распространять научную информацию и статистику о VPN для обхода блокировок

РКН запретил распространять научную информацию и статистику о VPN для обхода блокировок

"Южный Кузбасс" Мечела остановил работу одной шахты из-за сокращения рынков сбыта

Ущерб экологии от разливов нефти в НАО в 2024 году превысил 1,5 млрд рублей

Ущерб экологии от разливов нефти в НАО в 2024 году превысил 1,5 млрд рублей

В Минфине заявили о заинтересованности России в восстановлении алмазной отрасли

Военная операция на Украине

Российские военные за сутки сбили две крылатые ракеты Storm Shadow

Военная операция на Украине

Российские подразделения взяли под контроль населенный пункт Дальнее в ДНР

Первый полет импортозамещенного МС-21 ожидается в марте-апреле 2025 года

Первый полет импортозамещенного МС-21 ожидается в марте-апреле 2025 года

Шалаш Ленина сгорел в Петербурге

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });