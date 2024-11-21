Россия и Белоруссия разрабатывают четыре совместные космические программы

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия обсудили развитие сотрудничества в космической отрасли, идет разработка четырех совместных проектов, сообщили в "Роскосмосе" в четверг.

В госкорпорации отметили, что 20-21 ноября в Национальной академии наук Белоруссии состоялось заседание рабочей группы по подготовке перспективных программ Союзного государства и развитию сотрудничества в космической сфере.

"На заседании были рассмотрены перспективные совместные предложения о разработке четырех программ Союзного государства и трех перспективных проектов Союзного государства в данной сфере, обсужден план работы рабочей группы на 2025 год, рассмотрены аспекты организации и сроках подготовки девятого белорусского космического конгресса", - говорится в сообщении.

В "Роскосмосе" сообщили, что на заседании были обсуждены итоги выполнения работ и способы внедрения на предприятиях России и Белоруссии результатов, полученных в рамках завершенных совместных программ "Технология-СГ" и "Интеграция-СГ", а также ход выполнения программы "Комплекс-СГ".