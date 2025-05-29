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В Белоруссии назвали условия для создания национального космического агентства

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Создавать отдельное космическое агентство в Белоруссии пока не планируют, заявил после совещания у президента председатель президиума Национальной академии наук республики Владимир Караник. Об этом сообщает "БелТА".

"Определились, что у нас исследовательская программа космоса исключительно миролюбивая, научно-исследовательская. Поэтому дальше продолжит курировать данное направление Национальная академия наук, не создавая дополнительных структур", - сказал он.

"Если наша группировка (а мы надеемся не "если", а все-таки "когда") спутников достигнет уже семи-восьми единиц, и у нас будет коммерческий продукт в виде снимков, других данных о Земле, которые интересно использовать в реальном секторе экономики других стран, и этой группировкой надо будет более эффективно управлять, тогда можно будет вернуться к вопросу создания отдельной структуры "белорусского НАСА". Пока координировать работу по исследованию космоса продолжит НАН", - отметил Караник.

По его словам, пока потребности в этом в Белоруссии нет, "президент согласился с этими подходами".

Владимир Караник НАСА Белоруссия НАН
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