Россия поможет Сербии создавать и обслуживать нефтетранспортную инфраструктуру

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Россия и Сербия заключили меморандум о сотрудничестве крупных нефтегазовых компаний, который станет основой для создания и обслуживания нефтетранспортной инфраструктуры на территории Сербии, сообщило Минэкономразвития России после заседания межправкомитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"В сельском хозяйстве мы предлагаем сербским коллегам запустить совместное предприятие по селекции семян гибридов подсолнечника и кукурузы, - сообщил через пресс-службу глава министерства Максим Решетников. - В здравоохранении планируем создать российско-сербское отделение ядерной медицины для диагностики и лечения онкозаболеваний".

"Российско-сербский туризм - еще одна важная точка роста для взаимодействия двух экономик. Сербия делит первое место с Турцией по числу российских туристов. По прогнозам Минэкономразвития России, в этом году показатели могут в два раза превысить доковидные значения", - сообщил министр.

"Сербским коллегам мы передали проект дорожной карты по туризму на 2025-2026 год. Планируем продвигать турпотенциал наших стран и стимулировать инвестиции в перспективные российские проекты. Презентовали партнерам каталог с тридцатью перспективными инвестпроектами, в числе которых крупные российские курорты, тематические парки и отели", - отметил глава ведомства.

Как сказал затем журналистам вице-президент "Транснефти" Владимир Каланда, "Транснафта" Панчево планирует диверсифицировать поставки нефти в Сербию. "На сегодняшний день у них один трубопровод, который идет с территории Хорватии. Они предполагают построить трубопровод, который пойдет через территорию Венгрии и напрямую выйдет на "Дружбу"", - добавил он.

"Это позволит им быть более независимыми в поставках нефти и существенно увеличить объемы нефти, которые поставляются на территорию Сербии для внутреннего потребления", - сказал-вице-президент российской компании.

По его информации, трубопровод будет длиной порядка 300 километров. "Сербия обращается к нам за помощью. Мы готовы оказать содействие в реализации этого проекта", - отметил Каланда.