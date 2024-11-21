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Сербия надеется подписать с Россией новое соглашение о поставках газа весной

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Сербия надеется подписать с Россией новое соглашение о поставках газа, сообщил журналистам министр по международному экономическому сотрудничеству в правительстве Сербии Ненад Попович после заседания межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Надеемся, что весной подпишем новое соглашение по поставкам газа в Сербию, что президенты примут решение, и условия для Сербии будут те же в ближайшее время или даже лучше", - сказал он.

Ранее президент Александр Вучич заявил, что Сербия договорилась с Россией об условиях поставок газа на ближайшую зиму. По его словам, при согласовании условий сделки и цен на газ российская сторона "была честна".

Александр Вучич Сербия Ненад Попович
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