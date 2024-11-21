Поиск
Важно
Путин заявил, что после ударов западными дальнобойными ракетами конфликт приобрел элементы глобального характера

Попечительский совет РАН возглавит президент России

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект, согласно которому президент РФ будет возглавлять попечительский совет РАН и принимать решения о его составе.

Члены попечительского совета РАН включаются в состав попечительского совета РАН и исключаются из него президентом РФ с учетом предложений президиума РАН, говорится в тексте законопроекта 77536-8, внесенном президентом РФ в Госдуму.

Предполагается, что попечительский совет РАН будет "рассматривать вопросы, касающиеся продвижения важнейших научных достижений и использования результатов стратегически значимых научных исследований, что создаст условия для инициирования РАН (при наличии заинтересованных организаций и компаний) междисциплинарных проектов по приоритетным направлениям".

РАН Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин заявил о праве атаковать военные объекты стран, которые разрешают использовать их оружие против РФ

Владимир Путин об атаках западных дальнобойных ракет по территории РФ. Главное

Владимир Путин об атаках западных дальнобойных ракет по территории РФ. Главное

Что произошло за день: четверг, 21 ноября

Путин заявил, что после ударов западными ракетами конфликт приобрел элементы глобального характера

Путин заявил, что после ударов западными ракетами конфликт приобрел элементы глобального характера
Военная операция на Украине

РФ будет предупреждать мирных жителей при испытании таких систем, как "Орешник"

Военная операция на Украине

РФ ударила по Украине баллистической ракетой в безъядерном оснащении "Орешник"

Военная операция на Украине

Путин заявил об отражении ПВО атак западных дальнобойных ракет по территории РФ

США включили в санкционный список более 50 российских банков

Первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова покидает Банк России

Первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова покидает Банк России

Кассация поддержала приостановку корпоративных прав "X5 Retail Group" в российской "дочке"

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });