Попечительский совет РАН возглавит президент России

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект, согласно которому президент РФ будет возглавлять попечительский совет РАН и принимать решения о его составе.

Члены попечительского совета РАН включаются в состав попечительского совета РАН и исключаются из него президентом РФ с учетом предложений президиума РАН, говорится в тексте законопроекта 77536-8, внесенном президентом РФ в Госдуму.

Предполагается, что попечительский совет РАН будет "рассматривать вопросы, касающиеся продвижения важнейших научных достижений и использования результатов стратегически значимых научных исследований, что создаст условия для инициирования РАН (при наличии заинтересованных организаций и компаний) междисциплинарных проектов по приоритетным направлениям".