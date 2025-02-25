Госдума одобрила увеличение попечительского совета РАН до 21 человека

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла закон, предусматривающий увеличение числа членов попечительского совета Российской академии наук.

Одобренная поправка внесена в часть 4 статьи 11(1) закона от 27 сентября 2013 года № 253-ФЗ "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

Согласно поправке, "в состав попечительского совета Российской академии наук входят не более двадцати одного члена, в том числе президент Российской академии наук, являющийся членом попечительского совета Российской академии наук по должности".

Сейчас число членов попечительского совета РАН может составлять до 20 человек.