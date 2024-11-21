Путин заявил об отражении ПВО атак западных дальнобойных ракет по территории РФ

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Системы ПВО РФ отразили атаки западных дальнобойных ракет в эти дни по территории России, цели противника не были достигнуты, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наши системы противовоздушной обороны отражали эти атаки. В результате цели, которые, очевидно, были поставлены перед собой противником, не достигнуты", - сказал Путин, выступая с заявлением, касающимся ударов ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории РФ.

Применение Киевом дальнобойных ракет западного производства не повлияет на ход боевых действий в зоне специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Применение противником подобного оружия не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне СВО", - сказал Путин в своём обращении.

По его словам, российские войска "успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения". "Всё задачи, которые мы перед собой ставим, будут решены", - подчеркнул президент РФ.