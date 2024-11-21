Путин заявил, что после ударов западными ракетами конфликт приобрел элементы глобального характера

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Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - После ударов ракетами ATACAMS и Storm Shadow по территории России региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он напомнил, что, продолжая курс на эскалацию спровоцированного Западом конфликта на Украине, США и союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение своих систем дальнобойного высокоточного оружия по территории РФ.

"Экспертам хорошо известно, и российская сторона это неоднократно подчёркивала, что использовать подобное оружие без участия военных специалистов стран-производителей такого оружия, невозможно. 19 ноября шестью оперативно-тактическими ракетами ATACAMS производства США и 21 ноября в ходе комбинированной атаки системами Storm Shadow, производства Великобритании (...), были нанесены удары по военным объектам на территории РФ - в Брянской и Курской областях. С этого момента, как мы неоднократно подчёркивали, ранее спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине, приобрел элементы глобального характера", - сказал Путин.