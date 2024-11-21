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Путин заявил, что после ударов западными дальнобойными ракетами конфликт приобрел элементы глобального характера

Путин назвал разработку ракет средней и меньшей дальности ответом на планы США

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что разработка Москвой ракет средней и меньшей дальности является ответом на планы США разместить ракеты аналогичного типа в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Полагаем, что США совершили ошибку, разрушив в одностороннем порядке в 2019 году под надуманным предлогом Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - заявил Путин в четверг.

"Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все вопросы мирными средствами, но мы также готовы и к любому развитию событий. Если в этом кто-то еще сомневается - напрасно. Ответ всегда будет", - заявил он в видеообращении.

Он также отметил, что "не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности и, продолжая бороться, цепляться за свою гегемонию, толкают весь мир к глобальному конфликту".

Владимир Путин США Европа Азиатско-Тихоокеанский регион
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