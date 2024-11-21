РФ ударила по Украине баллистической ракетой в безъядерном оснащении "Орешник"

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - ВС РФ нанесли удар по Украине одной из новейших ракетных систем средней дальности, баллистической ракетой в безъядерном оснащении "Орешник", цель пуска достигнута, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские Вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее "Орешник". Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута", - сказал Путин в телеобращении в четверг.

По его словам, в "городе Днепропетровске поражен один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение".

"Средств противодействия такому оружию ("Орешнику" - ИФ) на сегодняшний день не существует. Ракеты атакуют цель со скоростью 10 Махов, это 2,5-3 километра в секунду. Современные имеющиеся в мире средства противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают. Это исключено", - добавил он.