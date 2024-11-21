Владимир Путин об атаках западных дальнобойных ракет по территории РФ. Главное

Фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба/ТАСС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин выступил с заявлением, касающимся ударов ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории РФ.

Он сообщил, что 19 ноября шестью оперативно-тактическими ракетами ATACAMS производства США и 21 ноября в ходе комбинированной атаки системами Storm Shadow производства Великобритании были нанесены удары по военным объектам на территории РФ - в Брянской и Курской областях.

Главные заявления российского лидера:

➖ После ударов ракетами ATACAMS и Storm Shadow региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера.

➖Системы ПВО отразили атаки западных дальнобойных ракет по территории России, цели противника не достигнуты.

➖Есть жертвы в результате ударов по одному из командных пунктов в Курской области, командный и оперативный состав не пострадал. Возгорание на складе боеприпасов в Брянской области после ударов западными ракетами потушено.

➖ВС РФ ударили по Украине баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении под названием "Орешник". Она поразила один из крупнейших оружейных комплексов на Украине.

➖Россия считает себя вправе наносить удары по объектам тех стран, чье оружие наносит удары по территории РФ. Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует.

➖Наши войска успешно наступают по всей линии соприкосновения. Применение западных ракет по РФ не повлияет на ход СВО.