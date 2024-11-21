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Путин заявил, что после ударов западными дальнобойными ракетами конфликт приобрел элементы глобального характера

Владимир Путин об атаках западных дальнобойных ракет по территории РФ. Главное

Владимир Путин об атаках западных дальнобойных ракет по территории РФ. Главное
Фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба/ТАСС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин выступил с заявлением, касающимся ударов ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории РФ.

Он сообщил, что 19 ноября шестью оперативно-тактическими ракетами ATACAMS производства США и 21 ноября в ходе комбинированной атаки системами Storm Shadow производства Великобритании были нанесены удары по военным объектам на территории РФ - в Брянской и Курской областях.

Главные заявления российского лидера:

➖ После ударов ракетами ATACAMS и Storm Shadow региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера.

➖Системы ПВО отразили атаки западных дальнобойных ракет по территории России, цели противника не достигнуты.

➖Есть жертвы в результате ударов по одному из командных пунктов в Курской области, командный и оперативный состав не пострадал. Возгорание на складе боеприпасов в Брянской области после ударов западными ракетами потушено.

➖ВС РФ ударили по Украине баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении под названием "Орешник". Она поразила один из крупнейших оружейных комплексов на Украине.

➖Россия считает себя вправе наносить удары по объектам тех стран, чье оружие наносит удары по территории РФ. Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует.

➖Наши войска успешно наступают по всей линии соприкосновения. Применение западных ракет по РФ не повлияет на ход СВО.

Владимир Путин
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