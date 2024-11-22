РФ продолжит испытания "Орешника", в том числе в боевых условиях

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Россия продолжит испытания баллистической ракеты в безъядерном оснащении "Орешник", в том числе в боевых условиях, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Испытания ("Орешника" - ИФ) прошли успешно, я вас с этим поздравляю. Как уже было сказано, мы будем эти испытания продолжать, в том числе и в боевых условиях в зависимости от ситуации и характера угроз безопасности, которые создаются для России. Тем более что запас таких изделий, запас таких систем, готовых к их применению, у нас имеется", - сказал Путин на встрече с руководством Минобороны и представителями ОПК.

Он заявил, что ракетная система "Орешник" создана на базе новейших российских разработок.

"Эта система - результат, прежде всего, вашей работы, работы, которая была проделана в российские времена в условиях новой России, особенно на базе современных новейших разработок", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул также, что разработка системы "Орешник" свидетельствует о потенциале отечественной школы ракетостроения.

"Достигнутые результаты и скорость разработки новой системы ("Орешника") действительно вызывают и гордость, и восхищение, убедительно демонстрируют, что отечественная школа ракетостроения обладает огромным потенциалом и способна решать самые сложные задачи по обеспечению безопасности и суверенитета России", - сказал глава государства.

Он отметил при этом, что "система "Орешник" - это не модернизация старых, еще советских систем".

"Хотя понятно, что все мы вышли из различных систем Советского Союза, все мы воспитывались на том, что было сделано предыдущими поколениями, в известной степени пользовались их результатами", - добавил Путин.

Создатели ракетной системы "Орешник" будут представлены к госнаградам, заявил Путин.

"Орешник" является еще одним надежным гарантом территориальной целостности и суверенитета России, сказал президент РФ.

"В сегодняшних условиях, когда мы сталкиваемся с новыми возрастающими угрозами и вызовами, работа над такими системами вооружений имеет особое, можно сказать, жизненно важное значение для нашей страны", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что от профессионализма, мужества и героизма солдат и офицеров прежде всего зависит выполнение всех задач в рамках специальной военной операции. "Но при этом очень важно, чтобы и фронтовики, и наши граждане в целом знали, что для защиты нашей безопасности у нас есть колоссальная технологическая база, крепкий индустриальный научный тыл", - сказал президент РФ.

И продолжил: "И система оружия, которое было вчера испытано, является еще одним надежным гарантом территориальной целостности и суверенитета России".

Ранее Путин сообщил, что ВС РФ нанесли удар по Украине одной из новейших ракетных систем средней дальности, баллистической ракетой в безъядерном оснащении "Орешник", в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия по территории РФ.