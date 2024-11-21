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Путин заявил, что после ударов западными дальнобойными ракетами конфликт приобрел элементы глобального характера

РФ будет предупреждать мирных жителей при испытании таких систем, как "Орешник"

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Россия будет предлагать мирному населению и гражданам дружественных государств покинуть зону поражения при испытании таких систем вооружения, как "Орешник", заявил президент России Владимир Путин.

"Разумеется, выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объекты для поражения такими системами, как "Орешник", на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны. Будем делать это по гуманитарным соображениям. Открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника, также получающего эту информацию", - заявил Путин в четверг.

Как подчеркнул президент, в случае эскалации агрессивных действий в отношении России, РФ будет "отвечать так же решительно и зеркально".

"Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты", - сказал Путин.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин
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