США провели консультации с Украиной перед запуском РФ ракеты "Орешник"

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - США консультировались с Украиной и союзниками перед запуском Россией по украинской территории баллистической ракеты в безъядерном оснащении "Орешник", заявила в четверг представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы знаем о запуске Россией баллистической ракеты средней дальности по Украине. (...) В последние дни мы провели брифинг для Украины и наших ближайших союзников, чтобы помочь им подготовиться", - сказала она на брифинге.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ВС РФ нанесли удар по Украине одной из новейших ракетных систем средней дальности, баллистической ракетой в безъядерном оснащении "Орешник".

"В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские Вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее "Орешник". Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута", - сказал Путин в телеобращении в четверг.

По его словам, в "городе Днепропетровске поражен один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение".