Путин заявил о праве атаковать военные объекты стран, которые разрешают использовать их оружие против РФ

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пообещал решительный и зеркальный ответ в случае агрессивных действий против России.

"Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов", - заявил Путин в телеобращении в четверг.

"А случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально", - сказал он.

В телеобращении Путин сказал, что 21 ноября Вооруженные силы России нанесли комбинированный удар по объекту ОПК Украины в Днепропетровске с испытательным применением новой баллистической ракеты средней дальности с безъядерным гиперзвуковым боевым блоком. Президент РФ сказал, что эта новая ракета называется "Орешник".

"Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута", - сообщил Путин.