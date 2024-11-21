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Путин заявил, что после ударов западными дальнобойными ракетами конфликт приобрел элементы глобального характера

Путин заявил о праве атаковать военные объекты стран, которые разрешают использовать их оружие против РФ

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пообещал решительный и зеркальный ответ в случае агрессивных действий против России.

"Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов", - заявил Путин в телеобращении в четверг.

"А случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально", - сказал он.

В телеобращении Путин сказал, что 21 ноября Вооруженные силы России нанесли комбинированный удар по объекту ОПК Украины в Днепропетровске с испытательным применением новой баллистической ракеты средней дальности с безъядерным гиперзвуковым боевым блоком. Президент РФ сказал, что эта новая ракета называется "Орешник".

"Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута", - сообщил Путин.

Владимир Путин
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