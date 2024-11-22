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Путин заявил, что после ударов западными дальнобойными ракетами конфликт приобрел элементы глобального характера

Пять украинских беспилотников уничтожены в Брянской области

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении пяти дронов ВСУ над территорией региона.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БпЛА по территории Брянской области. Пять беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он утончил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Александр Богомаз Брянская область
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