Пять украинских беспилотников уничтожены в Брянской области

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении пяти дронов ВСУ над территорией региона.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БпЛА по территории Брянской области. Пять беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он утончил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.