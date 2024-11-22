18 беспилотников сбили за ночь над Калужской и Брянской областями

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о нейтрализации в ночь на пятницу шести украинских дронов на окраине Калуги и одного в Дзержинском районе.

"Сегодня ночью на окраине Калуги средствами ПВО уничтожены 6 БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Также уничтожен один БПЛА в Дзержинском районе. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

В Брянской области к утру сбито в общей сложности одиннадцать украинских беспилотников, сообщил глава региона Александр Богомаз.