Поиск

18 беспилотников сбили за ночь над Калужской и Брянской областями

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о нейтрализации в ночь на пятницу шести украинских дронов на окраине Калуги и одного в Дзержинском районе.

"Сегодня ночью на окраине Калуги средствами ПВО уничтожены 6 БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Также уничтожен один БПЛА в Дзержинском районе. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

В Брянской области к утру сбито в общей сложности одиннадцать украинских беспилотников, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Владислав Шапша Александр Богомаз Брянская область Калужская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минздрав РФ рассмотрит инициативу ужесточить правила получения медсправки для прав

Путин заявил о праве атаковать военные объекты стран, которые разрешают использовать их оружие против РФ

Владимир Путин об атаках западных дальнобойных ракет по территории РФ. Главное

Владимир Путин об атаках западных дальнобойных ракет по территории РФ. Главное

Что произошло за день: четверг, 21 ноября

Путин заявил, что после ударов западными ракетами конфликт приобрел элементы глобального характера

Путин заявил, что после ударов западными ракетами конфликт приобрел элементы глобального характера
Военная операция на Украине

РФ будет предупреждать мирных жителей при испытании таких систем, как "Орешник"

Военная операция на Украине

РФ ударила по Украине баллистической ракетой в безъядерном оснащении "Орешник"

Военная операция на Украине

Путин заявил об отражении ПВО атак западных дальнобойных ракет по территории РФ

США включили в санкционный список более 50 российских банков

Первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова покидает Банк России

Первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова покидает Банк России
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });