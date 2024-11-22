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Песков заявил, что РФ предупредила о запуске ракеты "Орешник" автоматически

Песков заявил, что РФ предупредила о запуске ракеты "Орешник" автоматически
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что предупреждение о запуске баллистической ракеты "Орешник" было произведено в автоматическом режиме - через российский Национальный центр уменьшения ядерной опасности (НЦУЯО).

"Эта ракета не является межконтинентальной, а ракетой средней дальности, поэтому Российская Федерация не имеет обязательства делать нотификацию насчет этого пуска, но существует российский Национальный центр уменьшения ядерной опасности, который работает в автоматическом режиме и поддерживает постоянную связь с такой же системой, которая в США", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что "и вот в явочном, автоматическом режиме по этой системе было отправлено предупреждение за 30 минут до пуска".

На уточняющий вопрос журналистов, почему вначале представитель Кремля отрицал предупреждение американской стороны о пуске "Орешника", но позже подтвердил, что такое предупреждение было отправлено за 30 минут до запуска ракеты, Песков пояснил: "Ракета - малой и средней дальности, она не вызывает обязанности как межконтинентальная ракета. Но все же, поскольку она баллистическая, то работает вот этот вот центр (НЦУЯО) в автоматическом режиме".

Дмитрий Песков США
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