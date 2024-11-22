Песков назвал главный месседж заявления Путина о ракете "Орешник"

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Безрассудные действия западных стран, поставляющих ракеты Украине, не останутся без реакции российской стороны и это - главное во вчерашнем заявлении президента Владимира Путина, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Его спросили, каков "главный сигнал" этого видеообращения.

"Главный месседж - это то, что безрассудные решения и действия западных стран, которые производят ракеты, поставляют их на Украину, впоследствии принимают участие в проведении ударов по российской территории, не могут остаться без реакции российской стороны. Возможности российская сторона четко продемонстрировала, и контуры дальнейших ответных действий на случай, если наши озабоченности не будут приняты во внимание, вполне тоже однозначно начерчены", - ответил Песков.

Он отметил, что после этого обращения каких-либо контактов российской стороны с администрацией Джозефа Байдена не было.

"Каких-либо контактов с действующей администрацией не было. Но, с другой стороны, вчерашнее заявление (Путина) было весьма и весьма исчерпывающим, понятным, логичным. И поэтому мы не сомневаемся, что в действующей администрации в Вашингтоне имели возможность ознакомиться с этим заявлением и понять его", - сказал он.

На уточняющий вопрос, есть ли надежда, что Вашингтон прислушается к заявлению Путина, Песков ответил: "Мы, конечно, предпочли бы, чтобы Вашингтон прислушался к заявлениям российского президента, которые он сделал несколько месяцев назад в Санкт-Петербурге, где он абсолютно исчерпывающе изложил нашу позицию по разрешениям использовать иностранную ракетную технику для ударов вглубь российской территории".

"Но мы видим, что уходящая администрация предпочитает идти дальше по пути эскалации, и делает это достаточно безрассудно. Что касается открытости к диалогу, то даже во вчерашнем заявлении президент акцентировал его готовность к любым контактам, и с целью деэскалации, и с целью избежания дальнейшей эскалации, и с целью выхода на мирную траекторию. Поэтому открытость президента контактам есть, она была, есть и остается актуальной и по сей день", - подчеркнул он.