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Лавров отметил значимость совместных коллегий МИД России и Белоруссии

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают, что традиция проведения совместных коллегий МИД России и Белоруссии будет укрепляться, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в начале совместного заседания коллегий ведомств.

"Убежден, что наша традиция проводить ежегодные совместные коллегии сохранится и будет укрепляться в рамках внешнеполитической координации на основе соответствующих планов", - сказал он.

Лавров выразил уверенность, что появятся новые договоренности на следующий период, которые будут "еще более масштабными в интересах наших стран, наших людей".

"Безусловно, важным направлением нашей деятельности было отслеживание действий НАТО по созданию все новых и новых угроз безопасности союзного государства. У нас идет регулярный обмен мнениями о положении дел в Совете Европы, чьи структуры стали использовать в том числе американцы, не входящие в Совет Европы, для того, чтобы создать какие-то псевдоправовые инструменты для давления на Москву и Минск. Мы обменивались и по вопросам укрепления доверия на евразийском пространстве, создания здесь архитектуры безопасности", - продолжил он.

"Задача противодействия юридической агрессии Запада весьма и весьма актуальна, эта агрессия продолжается. Каждый день придумываются новые сферы, и это требует постоянного внимания наших экономических коллег, глав правительств, президент уделяет этому особое внимание", - сказал Лавров.

НАТО Сергей Лавров МИД Белоруссия
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