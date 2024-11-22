Обновленную ядерную доктрину РФ синхронизировали с документами Союзного государства

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Содержание обновленной ядерной доктрины России синхронизировано с российско-белорусскими документами в сфере безопасности, заявил на пресс-конференции в Бресте глава МИД России Сергей Лавров.

"К высшему Госсовету, который состоится до конца года, подготовлено два проекта: первый проект - это концепция безопасности Союзного государства, и второй - проект двустороннего межгосударственного договора о гарантиях безопасности. Содержание обновленной ядерной доктрины полностью синхронизировано с этими двумя российско-белорусскими документами", - сказал он.

Президент Владимир Путин 19 ноября подписал указ об утверждении обновленных Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания.

В тот же день, комментируя это решение, Лавров отмечал, что в обновленной ядерной доктрине не содержится ничего, о чем Запад бы не знал. По его словам, "обновленная доктрина не содержит и ничего, что отличается от американских доктринальных документов по вопросам ядерного оружия".