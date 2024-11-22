Оценка индекса потребдоверия в США в ноябре неожиданно пересмотрена вниз

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в ноябре увеличился до 71,8 пункта по сравнению с 70,5 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Предварительно сообщалось о росте индекса в текущем месяце до 73 пунктов. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали пересмотра до 73,7 пункта.

Для сравнения: в ноябре 2023 года индикатор находился на отметке 61,3 пункта.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце понизился до 63,9 пункта с октябрьских 64,9 пункта, тогда как индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода вырос до максимальных за восемь месяцев 76,9 пункта с 74,1 пункта.

Инфляционные ожидания среди населения на ближайший год снизились до минимальных с декабря 2020 года 2,6% с 2,7%. Оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) выросла до максимальных за год 3,2% с 3%.