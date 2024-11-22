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Иноагентом признан экс-депутат Госдумы Олег Шеин

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Минюст признал иностранными агентами бывшего депутата Госдумы, ныне депутата Астраханской Думы Олега Шеина и активиста Вадима Ваганова.

Обоим ведомство вменяет распространение фейков о политике и решениях российских властей, а также участие "в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранного агента".

Кроме того, Шеин, по данным Минюста, участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами.

Из реестра иноагентов исключено ООО "Альтаир 2021" в связи с его ликвидацией.

Минюст Олег Шеин ООО "Альтаир 2021 Вадим Ваганов Госдума
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