Что произошло за день: пятница, 22 ноября

Заявление главы РВСН о возможности поражать "Орешником" цели по всей Европе, обновление рублем минимума с прошлого октября в паре с юанем, интерес инвестора к "Северному потоку 2"

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- РФ продолжит испытания "Орешника", в том числе в боевых условиях, заявил Владимир Путин. Он сообщил, что ракетная система создана на базе новейших российских разработок, ее создатели будут представлены к госнаградам. Командующий РВСН Сергей Каракаев заявил, что "Орешник" способен поражать цели на всей территории Европы. Система будет принята на вооружение.

- В Кремле заявили, что предупреждение о запуске "Орешника" было произведено автоматически - через российский Национальный центр уменьшения ядерной опасности.

- Рубль обновил минимальные значения с октября 2023 года в паре с юанем: курс юаня превысил 14 рублей. ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,8963 рубля, до 102,5761 руб., и увеличил курс евро на 1,349 рубля, до 107,4252 руб.

- Бывший губернатор Ростовской области Василий Голубев стал сенатором от Заксобрания региона.

- WSJ сообщила об интересе американского инвестора Стивена Линча к покупке "Северного потока 2", если он будет выставлен на аукцион в ходе процедуры банкротства оператора проекта Nord Stream 2 AG.

- Комитет Госдумы может на следующей неделе рассмотреть вопрос о кандидатуре нового посла РФ в США.

- Минюст признал иностранными агентами бывшего депутата Госдумы Олега Шеина и активиста Вадима Ваганова.

- У Александра Овечкина диагностирован перелом левой малоберцовой кости, он пропустит от четырех до шести недель.

- Интенсивные осадки, гололедица и порывы ветра до 15 м/с прогнозируются в Москве в субботу.