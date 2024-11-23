Потери ВСУ за время боевых действий на курском направлении превысили 35 тыс. человек

По данным Минобороны РФ, за сутки армия Украины на этом направлении потеряла до 360 человек

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Потери армии Украины на курском направлении за все время боевых действий составили более 35 тысяч военнослужащих, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 35 050 военнослужащих, 215 танков, 149 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров, 1192 боевые бронированные машины", - говорится в сообщении.

По словам военных, за сутки потери ВСУ на данном направлении составили до 360 человек.

"Уничтожены две боевые машины пехоты: Marder производства ФРГ и CV-90 шведского производства, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, три артиллерийских орудия, восемь минометов и две станции радиоэлектронной борьбы", - заявили в Минобороны.

По данным ведомства, за все время боевых действий на курском направлении уничтожены: 1 017 автомобилей, 300 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций радиоэлектронной борьбы, 13 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, четыре РЛС противовоздушной обороны, 27 единиц инженерной и другой техники.