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Военные РФ нанесли удары по подразделениям десяти бригад ВСУ в Курской области

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Российская армия нанесла удары по подразделениям десяти украинских бригад в Курской области, сообщает Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 5-й и 17-й танковых, 82-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Горналь, Дарьино, Кругленькое, Леонидовка, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Плёхово и Свердликово", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, российские самолеты, вертолеты и артиллерия нанесли удары по украинским подразделениям и технике в ряде населенных пунктов Курской области, в том числе Суджи, а также в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Журавка, Локня, Мирополье и Юнаковка в Сумской области.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Курская область Украина Сумская область
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