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В Курскую область вернулись 46 местных жителей, вывезенных ранее на Украину

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - 46 жителей Курской области, ранее вывезенных на территорию Украины, вернулись в родной регион, сообщила "Интерфаксу" в субботу уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Довезли курян до Курской области. Встретили их с губернатором Алексеем Смирновым", - сказала она.

В РоссииМоскалькова сообщила, что в РФ с Украины вернулись 46 жителей Курской областиЧитать подробнее

Накануне Москалькова сообщила о возвращении с Украины 46 жителей Курской области, вывезенных в августе украинскими вооруженными формированиями после нападения на регион.

Губернатор Курской области в свою очередь заявил, что 46 жителей Суджанского района первоначально были доставлены в Белоруссию.

"Кропотливые и длительные переговоры по возвращению наших земляков на родину принесли результаты. 46 жителей Суджанского района, среди которых 12 детей, пересекли границу Украины и Белоруссии. Сейчас они под присмотром сотрудников регионального правительства, медицинских и социальных работников, волонтеров возвращаются домой. Им оказывается вся необходимая помощь", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

Смирнов поблагодарил за решение данного вопроса федеральные власти, Москалькову и представителей российского Красного Креста.

Курская область Татьяна Москалькова Алексей Смирнов Красный Крест
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