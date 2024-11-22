Москалькова сообщила, что в РФ с Украины вернулись 46 жителей Курской области

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о возвращении домой 46 курян, которые ранее были перемещены на Украину.

"Сегодня в Россию из Украины в результате переговорного процесса с украинской стороной вернулись 46 жителей Курской области", - говорится в телеграм-канале Москальковой в пятницу.

По ее словам, они были вывезены "украинскими вооруженными формированиями с территории Курской области после вооруженного нападения на регион в августе этого года".

"Все это время мы беспокоились, были на связи с родственниками, собирали документы для возвращения наших людей", - отметила Москалькова.

Она уточнила, что среди возвращенных в Россию граждан 12 детей, в том числе один - новорожденный, один ребенок в возрасте до 3-х лет, а также инвалид-колясочник.

Москалькова сообщила, что "эта гуманитарная акция стала возможной, благодаря взаимодействию с Администрацией Президента РФ, Минобороны России, МИД России, специальными службами, компетентными государственными органами Беларуси".

"Находились на тесной связи с губернатором Курской области Алексеем Смирновым. Особенно отмечаю роль МККК, который откликался на любую просьбу о предоставлении питания, вещей, транспорта. Вели по данному вопросу диалог с украинской стороной", - написала Москалькова.

Ранее она сообщала о поступившей к ней информации о перемещении в неизвестном направлении более 1000 жителей Курской области. Впоследствии омбудсмен заявила об обнаружении на Украине нескольких десятков пропавших курян.