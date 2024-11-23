Путин подписал закон об увеличении штрафа за подделку миграционных документов

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за подделку миграционных и иных документов.

Закон, размещенный на официальном портале правовой информации, вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ, предполагающие штрафы с конфискацией орудий совершения правонарушения за подделку, изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции: для юридических лиц - от 5 млн до 10 млн рублей; за повторное нарушение - от 10 млн до 60 млн рублей.

Ответственность будет наступать "за подделку документа, подтверждающего наличие у лица права или освобождение его от обязанности, в целях организации незаконной миграции, в том числе нарушения установленных правил въезда в РФ, правил миграционного учёта, передвижения или порядка выбора места пребывания или жительства, транзитного проезда через территорию РФ, а также незаконного осуществления трудовой деятельности в РФ, его использование, передачу либо сбыт".

Кроме того, законом ужесточается ответственность за подделку документа, удостоверяющего личность, подтверждающего наличие у лица права или освобождение его от обязанности, а равно подделку штампа, печати, бланка, их использование, передачу либо сбыт. За это предусмотрено наказание в виде штрафа от 40 тысяч до 80 тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения (сейчас действует штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией).

За повторное деяние будет грозить штраф от 100 тысяч до 200 тысяч рублей с конфискацией орудий правонарушения (действует штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией).

Законом также предусмотрена административная ответственность и для государственных учреждений, включённых в установленный правительством России перечень государственных учреждений "за нарушение требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ".