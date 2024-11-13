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Госдума увеличила штраф за подделку миграционных документов до 60 млн рублей

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Закон об увеличении штрафов за подделку миграционных документов принят Госдумой во втором и сразу в третьем, окончательном чтении в среду.

Закон вносит изменения в статьи 3.5 и 19.23 Кодекса об административных правонарушениях РФ, предполагающие введение штрафов с конфискацией орудий совершения правонарушения за подделку, изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции: для юридических лиц - от 5 млн до 10 млн рублей; за повторное нарушение - от 10 млн до 60 млн рублей.

Согласно закону, ответственность будет наступать "за подделку документа, подтверждающего наличие у лица права или освобождение его от обязанности, в целях организации незаконной миграции, в том числе нарушения установленных правил въезда в РФ, правил миграционного учета, передвижения или порядка выбора места пребывания или жительства, транзитного проезда через территорию РФ, а также незаконного осуществления трудовой деятельности в РФ, его использование, передачу либо сбыт".

Кроме того, законом ужесточается ответственность за подделку документа, удостоверяющего личность, подтверждающего наличие у лица права или освобождение его от обязанности, а равно подделку штампа, печати, бланка, их использование, передачу либо сбыт; за это предусмотрено наказание в виде штрафа от 40 тысяч до 80 тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения (действует штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения).

За повторное совершение правонарушения - штраф от 100 тысяч до 200 тысяч рублей с конфискацией орудий совершения правонарушения (действует штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией орудий совершения).

Законом предусмотрена административная ответственность и для государственных учреждений, включённых в установленный правительством России перечень государственных учреждений "за нарушение требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ".

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инициативу, отметил, что, "по информации МВД, за 8 месяцев 2024 года обнаружено 4,6 тысячи фактов подделки документов для мигрантов". "Это на 16,5% больше, чем в 2023 году", - написал Володин в своём телеграм-канале.

Вячеслав Володин Госдума
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