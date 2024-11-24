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В населенных пунктах Ясногорского и Кимовского районов Тульской области восстановлено энергоснабжение

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об устранении аварийной ситуации в системе энергоснабжения в населенных пунктах Ясногорского и Кимовского районов.

"В населенных пунктах Жёрновка, Есуковский, Хвошня, Архангельское Ясногорского района и в домах по переулку Заводской и улице Новая Заря города Ясногорска аварийные ситуации в системе энергоснабжения устранены", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Губернатор уточнил, что в Кимовском районе электроснабжение восстановлено в населенных пунктах Новольвовск, Львово, Кашино и Хитровщина.

Ранее Миляев сообщал о нарушениях энергоснабжения в 140 населенных пунктах Тульской области. Ведутся работы по устранению аварийной ситуации.

Тульская область Дмитрий Миляев
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