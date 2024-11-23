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Губернатор Тульской области заявил о восстановлении электроснабжения в Куркинском районе

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил в своем телеграм-канале в субботу, что электроснабжение в Куркинском районе восстановлено.

"Во всех населенных пунктах Куркинского района электроснабжение восстановлено", - следует из сообщения.

Миляев также отметил, что "в населенных пунктах Частое, Юрьево и Октябрьский Ленинского района Тулы электроснабжение восстановлено".

Кроме того, по его словам, в Арсеньевском районе в частном секторе устранены все локальные нарушения в электроснабжении.

Ранее глава региона сообщал о нарушениях электроснабжения в 140 населенных пунктах Тульской области. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.

Тульская область Дмитрий Миляев
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