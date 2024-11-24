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Матвиенко заявила о необходимости Десятилетия семьи

Матвиенко заявила о необходимости Десятилетия семьи
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым в целях достижения результатов в семейной политике провести в РФ Десятилетие семьи.

"От укрепления институтов материнства, отцовства и детства, в целом института семьи - без преувеличения - зависит сохранение нас как нации для будущих поколений. (...) Для большей эффективности нам необходимо Десятилетие семьи, по аналогии с Десятилетием детства, Десятилетием науки. Потому что, как это в большинстве случаев обстоит и с научными открытиями, семейная политика быстрых результатов не даёт. А чтобы добиться искомого, нужны огромные вложения сил, ресурсов... и время", - следует из публикации в блоге Матвиенко на сайте верхней палаты парламента, приуроченной ко Дню матери.

Спикер добавила, что предстоит внесение корректив в целый ряд нормативных правовых актов.

"Учитывая ключевое значение для государства, общества преодоление демографического кризиса, всем необходимым законам в Совете Федерации будет открыта "зелёная улица". Кроме того, будем обязательно контролировать реализацию в регионах", - отметила Матвиенко, добавив, что благополучие семьи как ячейки общества становится единицей измерения эффективности государственной социальной политики.

Валентина Матвиенко Совфед
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