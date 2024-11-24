Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 ноября

Стрельба возле посольства Израиля в Аммане, протесты в Барселоне, 34 сбитых дрона над регионами РФ

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Возле посольства Израиля в столице Иордании Аммане произошел инцидент со стрельбой. По данным местных СМИ, открывший огонь по полицейскому патрулю был ликвидирован, трое стражей порядка получили ранения.

- Жители Барселоны вышли на акции протеста против высоких цен на аренду жилья. Участники демонстраций перекрыли движение на нескольких центральных улицах города. По данным организаторов, в акциях приняли участие более 100 тыс. человек. По оценкам полиции - около 22 тыс.

- На COP29 в Баку утвердили пункты Парижского соглашения по климату о создании углеродных рынков. Также на конференции было принято решение о начале в 2025 году полноценной деятельности Фонда для возмещения потерь и ущерба странам, уязвимым к последствиям изменения климата.

- Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила провести в РФ Десятилетие семьи. Она отметила, что в верхней палате парламента поддержат законы, направленные на поддержку семейного благополучия россиян.

- Две украинские ракеты и 27 дронов сбили в ночь на воскресенье над Курской областью, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. Всего, по данным Минобороны, за ночь было нейтрализовано 34 дрона над четырьмя регионами РФ.

- Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж готов поддерживать Киев столько, сколько потребуется, и рассматривает все варианты оказания помощи Украине.