Медведев считает, что в случае эскалации украинского конфликта никакие меры РФ исключать нельзя

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Все сценарии остаются возможными, если напряженность в отношениях между Россией и Украиной продолжит расти, заявил в интервью телеканалу Al Arabia заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Если конфликт продолжит обостряться, исключать ничего нельзя", - подчеркнул Медведев.

При этом он сказал: "Государства-члены НАТО, по сути, полностью вовлечены в этот конфликт. Они должны признать, что воюют на стороне Украины, а не просто поставляют оружие и финансовые ресурсы".

"Они находятся в состоянии войны с Российской Федерацией", - заявил Медведев, пояснив, что НАТО и Запад "непосредственно вовлечены в военные действия", поскольку представляют Украине цели на территории России, управляют действиями, связанными с применением американских или европейских ракет.

Он предупредил, что дальнейшая агрессия НАТО не останется без ответа.