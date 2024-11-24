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Медведев не ждет быстрой отмены санкций после прихода Трампа

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность вряд ли сразу снимет санкции против России, заявил в интервью телеканалу Al Arabia заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Я считаю маловероятным, что избранный президент, вступив в должность, немедленно отменит эти санкции", - сказал он.

По словам Медведева, "в некотором смысле отмена санкций не отвечает интересам ряда секторов американской экономики". В частности, пояснил он, Трамп хочет ограничить поставки российского газа в Европу и продавать туда американские энергоресурсы.

Дональд Трамп Дмитрий Медведев США РФ
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