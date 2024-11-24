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Минобороны РФ заявило об уничтожении за ночь 34 дронов ВСУ

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что в ночь на воскресенье над регионами РФ нейтрализовано 34 украинских беспилотника.

"Над территорией Курской области уничтожено 27 БПЛА, четыре БПЛА перехвачены над территорией Липецкой области, два БПЛА сбиты над территорией Белгородской области и один - над территорией Орловской области", - говорится в сообщении министерства.

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о двух сбитых украинских ракетах и 27 БПЛА над регионом.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Белгородская область Липецкая область Курская область Орловская область
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