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Двое жителей ЛНР госпитализированы после атаки украинского беспилотника на автомобиль

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Двое мирных жителей пострадали в результате атаки украинского дрона по гражданскому автомобилю на трассе Сватово - Луганск в Луганской народной республике, сообщил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Родион Мирошник.

"Участок дороги Сватово-Мостки. Минут за 5-10 до нашего подъезда гражданский автомобиль Нива атаковал украинский дрон", - написал Мирошник в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его данным, в момент атаки в автомобиле находились мужчина и женщина, они получили ранения и госпитализированы.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
ЛНР Луганск
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