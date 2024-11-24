Двое жителей ЛНР госпитализированы после атаки украинского беспилотника на автомобиль

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Двое мирных жителей пострадали в результате атаки украинского дрона по гражданскому автомобилю на трассе Сватово - Луганск в Луганской народной республике, сообщил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Родион Мирошник.

"Участок дороги Сватово-Мостки. Минут за 5-10 до нашего подъезда гражданский автомобиль Нива атаковал украинский дрон", - написал Мирошник в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его данным, в момент атаки в автомобиле находились мужчина и женщина, они получили ранения и госпитализированы.