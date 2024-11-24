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В донецкой Горловке за неделю при обстрелах погибли два мирных жителя, почти 30 ранены

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Двое погибли, почти 30 мирных жителей пострадали в результате обстрелов Горловки за неделю, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"За текущую неделю у нас двое погибших и 29 раненых по Горловке из-за обстрелов", -заявил Пушилин в своем видеообращении, распространенном в воскресенье его пресс-службой.

Ранее стало известно, что двое мирных жителей пострадали в результате атаки украинского дрона по гражданскому автомобилю на трассе Сватово - Луганск в Луганской народной республике.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Денис Пушилин Донецкая народная республика Горловка
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